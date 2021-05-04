Блинкен напомнил о решительной позиции США по "Северному потоку — 2"

Соединённые Штаты выступают решительно против строительства "Северного потока — 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. Как уточняется в сообщении пресс-службы Госдепартамента, встреча дипломатов проходит в рамках саммита G7 в Лондоне.