Блинкен напомнил о решительной позиции США по "Северному потоку — 2"
Дипломат и его немецкий коллега указали на важность трансатлантического партнёрства перед лицом "дестабилизирующей деятельности" Москвы, Пекина и Тегерана.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС/ЕРА
Соединённые Штаты выступают решительно против строительства "Северного потока — 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. Как уточняется в сообщении пресс-службы Госдепартамента, встреча дипломатов проходит в рамках саммита G7 в Лондоне.
"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток — 2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнёрства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", — указано в сообщении.
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
Выбор редакции
В Бундестаге указали на отсутствие причин для остановки "Северного потока – 2" из-за иска экологов
Вашингтон назвал полезным разговор Путина и Байдена "лицом к лицу"
В Посольстве РФ назвали демаршем вызов главы российской дипмиссии в МИД Франции
В России могут понизить нештрафуемый порог превышения скорости
Дзюба поздравил Слуцкого с 50-летним юбилеем, назвав "самым лучшим пупсиком"
Комментариев: 0