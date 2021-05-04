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Блинкен напомнил о решительной позиции США по "Северному потоку — 2"

Дипломат и его немецкий коллега указали на важность трансатлантического партнёрства перед лицом "дестабилизирующей деятельности" Москвы, Пекина и Тегерана.

4 мая 2021, 17:02
<p>Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС/ЕРА</p>

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото © ТАСС/ЕРА

Соединённые Штаты выступают решительно против строительства "Северного потока — 2". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. Как уточняется в сообщении пресс-службы Госдепартамента, встреча дипломатов проходит в рамках саммита G7 в Лондоне.

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток — 2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнёрства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", — указано в сообщении.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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