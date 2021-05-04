В Госдуму внесли законопроект о запрете причастным к экстремизму избираться депутатами
Мера будет распространяться на учредителей, руководителей организаций и их замов, а также структурных подразделений и всех лиц, причастных к деятельности.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Законопроект о запрете причастным к деятельности террористической или экстремистской организации избираться депутатами внесён в Госдуму. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями", — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей организаций, их структурных подразделений, а также иных лиц, причастных к деятельности.
Автором законопроекта стала группа депутатов, включая председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва.
Месяц назад ФСБ задержала в Омске 11 членов международной экстремистской организации. Иностранцев выдворят из России.
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