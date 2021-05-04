В Твери мальчик с ДЦП уполз из дома на коленях ради встречи со старшим братом

Автомобилисты в Твери заметили, как по проезжей части на коленях ползёт ребёнок с ДЦП (детский церебральный паралич). Об этом телеканалу "360" сообщила очевидица Алёна. Мальчик объяснил прохожим, что решил уйти из дома, потому что боится своей матери, которая якобы грозилась его убить. Родительница беглеца рассказала другую версию случившегося. По её словам, мальчик скучает по старшему брату и ушёл из дома, чтобы встретиться с ним.

"Увидели, что на дороге стоит женщина, а рядом ползёт ребёнок прямо по асфальту, по проезжей части. Мы сразу остановились и вышли. Это была женщина, которая первой всё увидела. Мальчик махал руками и жестами просил о помощи", — пояснила Алёна.

Как отметила девушка, ребёнок промок насквозь и весь дрожал. По её словам, когда мальчик начал рассказывать свою историю, стало понятно, что у него проблемы со здоровьем, поскольку речь была невнятной. Так, он объяснил, что сбежал из дома из-за того, что боится своей мамы, которая якобы грозилась его убить, и ползёт к своему брату за помощью. После этого очевидцы вызвали скорую и полицию, а также нашли тёплые одеяла, которыми укрыли продрогшего мальчика. Службы прибыли на место оперативно. Медики осмотрели ребёнка и увезли в больницу. Собеседница телеканала поехала следом, чтобы узнать, в каком состоянии он находится.

"Врач осмотрел, сказал, что отправит информацию в инспекцию по делам несовершеннолетних. Сказал, что мальчик пока останется в больнице, где его накормят и переоденут. Сегодня утром врачи рассказали, что его мама нашлась", — добавила девушка.

Родители ребёнка объяснили медикам, что у их сына ДЦП и сопутствующие заболевания, которые толкают его на агрессивное поведение и попытки побега. Мать мальчика в беседе с "360" объяснила, что тот очень скучает по старшему брату и сбежал из дома, чтобы встретиться с ним.

"Вчера он ушёл, потому что у него в последнее время навязчивая идея встретиться со старшим братом. Они с детства вместе. Теперь он каждый день устраивает скандалы, так как хочет к нему", — поделилась женщина.

По словам Ольги, год назад их семья переехала из съёмной квартиры в частный дом. Они с мужем постоянно заняты ремонтом участка, и его никак нельзя отложить. В последнее время у мальчика начались постоянные истерики, и в какой-то момент, пока родители работали на участке, он сбежал. Как отметила женщина, прежде ребёнка всегда возили на автомобиле, поэтому, оказавшись на открытой местности, он был дезориентирован.

Россиянка пояснила, что мальчик реагирует на всё агрессивно, поскольку многое из того, что можно другим детям, ему запрещается из-за тяжёлой болезни. Родным даже пришлось спрятать ножи и вилки в доме, а стеклянную посуду переложить на самые верхние полки, куда он не сможет дотянуться. В припадках ребёнок разбил уже два телевизора и телефон, пожаловалась Ольга. Она также заявила, что сейчас её сын находится в городской больнице, а позднее его переведут на лечение в психиатрическую клинику.

"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что мальчик с ДЦП полз по проезжей части в Твери и просил о помощи. Для установления всех обстоятельств произошедшего организовано проведение доследственной проверки", — сказано в сообщении регионального отделения СК, где обратили внимание на инцидент.

Ранее Лайф рассказал, как гадалка предложила устроить личную жизнь девушке-инвалиду с ДЦП и обобрала её до нитки. Тогда правоохранители возбудили против мошенницы уголовное дело и объявили её в розыск.

Авторы