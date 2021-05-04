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Грумер заметил в мусорном баке волосатого монстра, но стоило его постричь, как появился милый пёсик

Парикмахер домашних животных наткнулся на чудо-юдо среди мусорных баков. Пара часов "в кресле" грумера — и монстр стал похож на очаровательного щенка.

4 мая 2021, 09:00

Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн

Когда несколько недель назад таец Криенгкрай Татавакорн проходил мимо мусорных баков, он заметил жутковатое существо. Из-за длинной свалявшейся с грязью шерсти было невозможно сказать, кого именно нашёл молодой человек. Подойдя поближе, парень понял — он наткнулся на пса. Криенгкрай работает грумером, поэтому он решил позаботиться о собаке, чья порода совершенно не приспособлена к жизни на улице.

Фото © Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн

Фото © Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн

Судя по состоянию питомца, предыдущие хозяева бросили его несколько лет назад, и с тех пор он в одиночестве слонялся по улицам Таиланда. Привести его в порядок было непросто. Ограничиться шампунем и расчёской тут не получилось бы, поэтому Криенгкрай взял свою самую мощную машинку для стрижки и принялся сбривать всю скатавшуюся за годы бродяжничества шерсть. Когда колтунов не осталось, стало ясно, что таец встретил девочку, причём в почтительном возрасте.

Очевидно, собака уже пожилая. Может быть, предыдущие хозяева выгнали её именно из-за возраста

Криенгкрай Татавакорн

Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн

Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн

И хоть сердце парня болело за собаку, оставить её себе он никак не мог. Благо коллега Криенгкрая согласилась взять шефство над питомцем. "Хорошая девочка" живёт в заботливой семье уже несколько месяцев. Её здоровье восстановилось, а шерсть отросла. По ней уже и не скажешь, что когда-то она была "лешим", который роется на свалках в поиске еды, пишет Metro.

Пёс, который годами жил под кроватью, после спасения изменился до неузнаваемости

Пёс, который годами жил под кроватью, после спасения изменился до неузнаваемости

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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