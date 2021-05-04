Грумер заметил в мусорном баке волосатого монстра, но стоило его постричь, как появился милый пёсик
Парикмахер домашних животных наткнулся на чудо-юдо среди мусорных баков. Пара часов "в кресле" грумера — и монстр стал похож на очаровательного щенка.
Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн
Когда несколько недель назад таец Криенгкрай Татавакорн проходил мимо мусорных баков, он заметил жутковатое существо. Из-за длинной свалявшейся с грязью шерсти было невозможно сказать, кого именно нашёл молодой человек. Подойдя поближе, парень понял — он наткнулся на пса. Криенгкрай работает грумером, поэтому он решил позаботиться о собаке, чья порода совершенно не приспособлена к жизни на улице.
Фото © Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн
Судя по состоянию питомца, предыдущие хозяева бросили его несколько лет назад, и с тех пор он в одиночестве слонялся по улицам Таиланда. Привести его в порядок было непросто. Ограничиться шампунем и расчёской тут не получилось бы, поэтому Криенгкрай взял свою самую мощную машинку для стрижки и принялся сбривать всю скатавшуюся за годы бродяжничества шерсть. Когда колтунов не осталось, стало ясно, что таец встретил девочку, причём в почтительном возрасте.
Очевидно, собака уже пожилая. Может быть, предыдущие хозяева выгнали её именно из-за возраста
Фото © Facebook / Криенгкрай Татавакорн
И хоть сердце парня болело за собаку, оставить её себе он никак не мог. Благо коллега Криенгкрая согласилась взять шефство над питомцем. "Хорошая девочка" живёт в заботливой семье уже несколько месяцев. Её здоровье восстановилось, а шерсть отросла. По ней уже и не скажешь, что когда-то она была "лешим", который роется на свалках в поиске еды, пишет Metro.
WOW-animals
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