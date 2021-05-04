Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 15 миллионов рублей

Более чем на 15 миллионов рублей оштрафовали жителей Москвы, которые с 1 августа 2020 года вернулись из зарубежных стран и в течение трёх дней после прилёта не предоставили результатов ПЦР-теста на ковид. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"Протоколы об административных правонарушениях в отношении 2445 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время судами, 1212 гражданам присуждены штрафы на сумму 15,04 миллиона рублей", — указали в ведомстве, отметив, что остальные дела сейчас находятся на рассмотрении в судах.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что за отказ пройти тест на коронавирус после поездок за границу предусматривается для граждан административная ответственность в виде штрафа до 40 тысяч рублей. А если по их вине заразятся другие лица, то размер штрафа составит от 150 до 300 тысяч рублей.

Между тем с 1 мая в России ужесточили требования к прибывающим из-за границы гражданам. Ранее они касались только граждан, возвращающихся из Турции и Танзании. Теперь же Роспотребнадзор расширил список.

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