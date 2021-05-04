Вашингтон назвал полезным разговор Путина и Байдена "лицом к лицу"
Штаты при этом пригрозили ответом в случае, если Москва будет действовать "безрассудно".
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Разговор лицом к лицу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошёл бы на пользу обоим государствам. Таким мнением поделился глава Госдепартамента Энтони Блинкен.
"Я думаю, что будет также полезно, если оба президента смогут поговорить лицом к лицу", — указал дипломат в беседе с Financial Times.
Блинкен заметил, что у Москвы и Вашингтона есть сферы взаимного интереса для продолжения сотрудничества, вспомнив продление СНВ-3.
"Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где можно было бы добиться прогресса", — указал американский госсекретарь.
Блинкен заверил, что эскалация напряжённости в отношениях с Москвой — не в интересах Вашингтона. При этом предупредил, что США готовы ответить в случае, если РФ предпримет "безрассудные" действия.
"Мы хотели бы иметь более предсказуемые отношения с Россией, но это зависит от Путина. Если Россия продолжит действовать безрассудно и агрессивно, она может быть уверена, что мы снова ответим", — добавил он.
Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. В Кремле подчёркивали, что Россия пока не дала официального согласия на встречу Путина и Байдена.
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