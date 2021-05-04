Вашингтон назвал полезным разговор Путина и Байдена "лицом к лицу"

Разговор лицом к лицу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена пошёл бы на пользу обоим государствам. Таким мнением поделился глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

"Я думаю, что будет также полезно, если оба президента смогут поговорить лицом к лицу", — указал дипломат в беседе с Financial Times.

Блинкен заметил, что у Москвы и Вашингтона есть сферы взаимного интереса для продолжения сотрудничества, вспомнив продление СНВ-3.

"Есть и другие сферы так называемой стратегической стабильности, где можно было бы добиться прогресса", — указал американский госсекретарь.

Блинкен заверил, что эскалация напряжённости в отношениях с Москвой — не в интересах Вашингтона. При этом предупредил, что США готовы ответить в случае, если РФ предпримет "безрассудные" действия.

"Мы хотели бы иметь более предсказуемые отношения с Россией, но это зависит от Путина. Если Россия продолжит действовать безрассудно и агрессивно, она может быть уверена, что мы снова ответим", — добавил он.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.

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