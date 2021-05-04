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В Ленобласти подросток с другом заживо сгорел накануне дня рождения

Всего в квартире находились пятеро ребят, на данный момент есть несколько версий причин возгорания.

4 мая 2021, 17:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пожар произошёл в одной из квартир жилого дома в посёлке Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области, двое подростков, не успев выбраться из квартиры, сгорели заживо.

Как Лайфу сообщил источник, всего в квартире в доме по улице Центральной, 9 находились пятеро несовершеннолетних ребят. По словам подростков, они подогревали себе еду и в этот момент вспыхнула газовая плита. Сначала мальчики сами попытались потушить пламя, однако у них сделать это не получилось. В результате двое школьников 2005 и 2006 г.р. выбраться не смогли, сын хозяина квартиры 2004 г.р. с ожогами госпитализирован, ещё двое парней не пострадали.

Отметим, что одному из погибших 5 мая должно было исполниться 16 лет.

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Сейчас специалисты устанавливают подробности случившегося. Прибывшие на место газовики провели проверку и исключили возгорание плиты. Предварительно, источник огня обнаружен в коридоре. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. На место выезжали 12 человек и три единицы техники, пожар удалось ликвидировать.

"Дознание по пожару ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района", — говорится на сайте областного ГУ МЧС РФ.

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб, девять были спасены при пожаре в трёхэтажном доме 1917 года постройки в центре Москвы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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