Дзюба поздравил Слуцкого с 50-летним юбилеем, назвав "самым лучшим пупсиком"

Игрок и тренер уже давно регулярно подкалывают друг друга в соцсетях, соревнуясь в изящности шуток.

Капитан питерского "Зенита" Артём Дзюба поздравил с юбилеем экс-тренера сборной России, а ныне наставника казанского "Рубина" Леонида Слуцкого. Сегодня, 4 мая, легендарному специалисту исполнилось 50 лет.

На своей странице в "Инстаграме" футболист опубликовал совместное фото с именинником, сопроводив его оригинальной подписью.

Фото © Скриншот публикации Instagram / artem.dzyuba

"С днём рождения! Вы самый лучший пупсик", — подписал Артём снимок.

Отметим, что Слуцкий и Дзюба давно регулярно подкалывают друг друга в соцсетях, соревнуясь в изящности шуток. А посты с их приколами обсуждает футбольное сообщество России.