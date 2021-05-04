Дзюба поздравил Слуцкого с 50-летним юбилеем, назвав "самым лучшим пупсиком"
Леонид Слуцкий и Артём Дзюба. Фото © ТАСС / "Спорт-Экспресс"
Игрок и тренер уже давно регулярно подкалывают друг друга в соцсетях, соревнуясь в изящности шуток.
Капитан питерского "Зенита" Артём Дзюба поздравил с юбилеем экс-тренера сборной России, а ныне наставника казанского "Рубина" Леонида Слуцкого. Сегодня, 4 мая, легендарному специалисту исполнилось 50 лет.
На своей странице в "Инстаграме" футболист опубликовал совместное фото с именинником, сопроводив его оригинальной подписью.
Фото © Скриншот публикации Instagram / artem.dzyuba
"С днём рождения! Вы самый лучший пупсик", — подписал Артём снимок.
Отметим, что Слуцкий и Дзюба давно регулярно подкалывают друг друга в соцсетях, соревнуясь в изящности шуток. А посты с их приколами обсуждает футбольное сообщество России.
Напомним, Леонид Слуцкий в разные годы работал в ФК "Москва", "Крыльях Советов", ЦСКА и сборной России, а также в "Халл Сити" (Англия) и "Витессе" (Голландия).