Климкин раскрыл "способ давления" на Россию для "возвращения" Крыма Украине
По его словам, в случае отступления от своей позиции Киев фактически признает полуостров частью РФ.
Павел Климкин. Фото © Facebook / Pavlo Klimkin
Украина должна продолжать водную блокаду Крыма, ведь данный способ является возможностью давления на Россию для "возвращения" полуострова. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе "деоккупации". Для России вода важна не только с точки зрения водоснабжения. Для России вода критична для того, чтобы сказать: видите, возвращается водоснабжение, ситуация нормализуется", — приводит его слова газета "Обозреватель".
Дипломат уточнил, что в случае возобновления подачи воды в Крым Киев фактически признает его частью России. В качестве сравнения он привёл ситуацию с присоединением прибалтийских государств к СССР в 1939–1940 годах.
Напомним, что в прошлом до 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения Крыма с РФ Киев не только полностью прекратил подачу воды, но и всячески пытается помешать России обеспечить регион этим ресурсом. Например, в декабре прошлого года власти Украины пообещали сорвать российский проект по опреснению воды на полуострове.
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