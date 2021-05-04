Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне
Американский лидер заверил журналистов, что его администрация работает над организацией этого саммита.
Фото © flickr/whitehouse
Президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его спросили, не рассчитывает ли глава Белого дома провести встречу с Путиным на фоне своего визита на континент для участия в саммите "Большой семёрки".
"В этом заключаются моя надежда и ожидание", — ответил Байден и добавил, что в Белом доме работают над этим вопросом.
Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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