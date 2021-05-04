Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне

Президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с лидером России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его спросили, не рассчитывает ли глава Белого дома провести встречу с Путиным на фоне своего визита на континент для участия в саммите "Большой семёрки".