"Ты здесь не живёшь": Скандалистка из Набережных Челнов прогнала школьника с "её площадки"
Подросток не проживал в близлежащих домах и приехал в чужой двор кататься на самокате.
Скриншот видео © TikTok / 0pozer
Скандалистка из Набережных Челнов прогнала школьника из "своего двора". Видео © TikTok / 0pozer
Подростку на самокате пришлось покинуть двор одного из многоквартирных домов в Набережных Челнах из-за конфликта с местной жительницей, которая со скандалом выгнала школьника с детской площадки. Очевидцы сняли инцидент на видео, а юный кикскутерист опубликовал его на своей страничке в "Тиктоке".
Как можно увидеть в ролике, женщина накричала на 13-летнего подростка, который катался на самокате во дворе. Школьник не проживал в близлежащих домах и приехал на детскую площадку, чтобы просто хорошо провести время, чем вызвал возмущение и бурную реакцию женщины.
"Ты здесь не живёшь! Это моя площадка! Не катайся здесь!" — заявляла разъярённая женщина.
Россиянка, ссылаясь на документы о собственности, объяснила мальчику, что площадка была построена на средства местных жителей, в частности, "на её деньги", и заявила, что пришлым во дворе не место. Школьник попытался убедить эмоциональную женщину, что данная территория является общественной, но та не стала ничего слушать и на повышенных тонах попросила подростка удалиться.
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