Кадры с Парада советских войск в Берлине в мае 1945-го раскрасили с помощью нейросетей

RT при помощи нейросетей отреставрировал кадры времён ВОВ. Видео © RT

Уникальные кадры первого победного парада советских бойцов, прошедшего всего через несколько дней после водружения Красного знамени над Рейхстагом, опубликовал RT. Съёмки из хроники времён Великой Отечественной войны отреставрированы и колоризированы с помощью нейросетей.

На видеозаписи зрители видят парад бойцов Красной армии 4 мая 1945 года возле Бранденбургских ворот. Воины дружным маршем шагают по улицам Берлина. В кадры попадает указатель, написанный на русском языке. Танки, на которых плечом к плечу сидят победители, проезжают мимо миниатюрных балкончиков немецких домов. Лица молодых героев серьёзны. На солдатах и офицерах — полевая форма цвета хаки, в которой они закончили свой последний бой в стане врага.

На плёнке представлены и кадры возвращения воинов домой. Удерживаясь на подножке вагона поезда, офицеры и солдаты подставляют лица встречному ветру победы. Домой русские воины едут с улыбкой и музыкой родной гармошки.

На вокзале долгожданных пассажиров встречают родные. Те, кто остался в живых.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что 9 Мая останется главным праздником и через десятилетия. Глава государства отметил, что в каждом доме, в каждой российской семье всегда будут искренне гордиться подвигом героев Великой Отечественной, которые спасли мир от нацизма и подарили жизнь грядущим поколениям.

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