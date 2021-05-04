Адвокат рассказал, как клиента оштрафовали за поросший сорняками участок

В беседе с телеканалом "Звезда" адвокат по земельным делам Сергей Маковеев рассказал, как его клиента оштрафовали за участок, поросший сорняками. По словам специалиста, дело было единственным подобным за его десятилетнюю практику. Кроме того, территория не использовалась по целевому назначению.

К разряду сорных эксперты относят полевую мяту и осот, одуванчик и ромашку, амброзию и чертополох разных видов, а также борщевик Сосновского. Но в действительности, считает юрист, никто не занимается подобными делами и эта статья, предусматривающая штраф, практически не работает.

"Инспекторам не хочется с этим возиться, возможно, люди просто не доходят до адвокатов, потому что консультация стоит дороже, чем штраф", — добавил специалист.

Ранее Лайф рассказывал, за что можно получить штраф на даче. Например, серьёзное наказание можно заработать, решив наведаться в соседний лес с топором или пилой.

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