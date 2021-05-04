Россияне отправились покорять Айленд-пик и застряли в Непале из-за приостановки сообщения

Путешественники приняли решение продолжить восхождение, так как до момента закрытия международного авиасообщения южноазиатским государством не успели бы добраться до Катманду.

Россияне отправились покорять Айленд-пик и застряли в Непале из-за локдауна. Видео © Telegram-канал "Челябинск № 1"

Группа из восьми туристов — шестерых россиян и двоих украинцев — отправилась в Непал для восхождения на Айленд-пик (высота 6200 метров). Уже во время экспедиции покорителей одной из вершин в Гималаях застала новость о том, что Непал с 6 мая закрывает международное авиасообщение. Об этом пишет Telegram-канал "Челябинск № 1".

По словам одного из участников группы — Алексея Левина, люди уже не смогут вернуться в столицу Непала Катманду до 6 мая, потому что большая часть трудного маршрута пройдена.

"Есть вариант взять вертолёт, эта возможность стоит пять тысяч долларов. Но мы не рассматриваем такой способ и решили идти до конца", — признался Алексей Левин.

Туристы уже связались с Посольством России в Непале и ожидают инструкций от дипломатов. По плану в Катманду путешественники прибудут 14 мая.