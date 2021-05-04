Россиян пригласили принять участие в акции "Письмо Победы"

Россиян приглашают принять участие в акции "Письмо Победы". Видео © Общественное движение "Волонтёры Победы"

Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" проводит международную акцию "Письмо Победы". Написать письмо со словами благодарности можно как знакомому ветерану, так и тем, о ком рассказывают в группе движения "Волонтёры Победы".

"Акция будет действовать в течение всего года. Надеюсь, что за это время каждый ныне живущий герой получит письмо и поймет, что его помнят и ценят его подвиг", – отметила руководитель движения Ольга Амельченкова.

Как отмечают организаторы акции, все письма будут напечатаны на специальных бланках, ко Дню победы будут вручены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Акция пройдёт как в России, так и за рубежом. Например, в Москве письма получит фронтовик Антонина Алексеевна Белозерова, которая воевала в составе отдельного батальона из девушек. В Тюменской области слова благодарности будут переданы жителю блокадного Ленинграда Владимиру Романовичу Кноль, а в Новосибирске свои Письма Победы получит Швецов Иван Григорьевич – участник Великой Отечественной Войны и войны с Японией.

Для участия в акции необходимо отправить письмо на электронную почту движения, или разместив пост в социальных сетях с хештегом #ПисьмоПобеды.

Ранее стало известно, что ежегодные выплаты ко Дню Победы в России получат более 33 тысяч ветеранов. Денежные средства будут начислены им в соответствии с указом президента от 2019 года.

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