Постоялец московской гостиницы умер во время секса
Мужчина проводил интимную встречу с парикмахером в номере мини-отеля в центре столицы.
Фото © Pixabay
В Москве 54-летний мужчина умер в номере мини-гостиницы на улице Долгоруковской. В отеле он проводил встречу с модным парикмахером-стилистом и умер во время секса с ним.
Как пишет МК, в самый разгар свидания мужчине стало плохо, затем у него остановилось сердце. Врачи пытались спасти жизнь 54-летнему постояльцу отеля, но старания были тщетны.
Ранее в Москве умерла во время секса 23-летняя девушка. Она находилась на раннем сроке беременности, и кровопотеря привела к остановке сердца.
Выбор редакции
В горевшей московской гостинице жили участники слёта кадетов
Еда как "кастрирующий фактор": названы опасные для мужского здоровья продукты
СК показал видео из квартиры в Ленобласти, где при пожаре погибли подростки
Американские СМИ призвали США "держаться подальше" от российских военных
Омский тиктокер "Лёха из деревни" решил баллотироваться в депутаты
Комментариев: 0