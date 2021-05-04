Постоялец московской гостиницы умер во время секса

В Москве 54-летний мужчина умер в номере мини-гостиницы на улице Долгоруковской. В отеле он проводил встречу с модным парикмахером-стилистом и умер во время секса с ним.

Как пишет МК, в самый разгар свидания мужчине стало плохо, затем у него остановилось сердце. Врачи пытались спасти жизнь 54-летнему постояльцу отеля, но старания были тщетны.

Ранее в Москве умерла во время секса 23-летняя девушка. Она находилась на раннем сроке беременности, и кровопотеря привела к остановке сердца.

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