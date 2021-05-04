Порошенко заподозрили в покупке через офшоры произведений Репина и Дали
Как сообщается, экс-лидер Незалежной якобы тайно контролировал деятельность шести компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. В партии экс-президента отвергают обвинения.
Фото © ТАСС / Иван Николаев
Бывший президент Украины Пётр Порошенко может быть обладателем купленных через офшоры предметов роскоши. Среди них — дорогая мебель, а также скульптура Сальвадора Дали "Длинноногий слон" и картина Ильи Репина "Казаки на Чёрном море". Как сообщается на сайте Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, операции проводились через счета в австрийском банке Raiffeisen.
По данным организации, экс-лидер Незалежной тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. Среди них числятся покупки роскошной мебели для дома семьи Порошенко, а также редких произведений искусства. Предполагается, что бывший глава государства и его супруга Марина Порошенко с 2009-го по 2012 год приобрели итальянскую мягкую мебель класса люкс на сумму свыше 100 тысяч долларов. Сделку оформляли через компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских Островах. По данным инициаторов расследования, в 2019 году выяснилось, что контролировал эту организацию именно Порошенко.
По результатам расследования также заявлено, что в мае 2012 года Порошенко, будучи министром экономического развития и торговли Украины, приобрёл сюрреалистическую скульптуру "Длинноногий слон" Сальвадора Дали. Сделка была совершена на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. По данным центра, связанная с политиком фирма Linquist Ltd заплатила за скульптуру около 338 тысяч долларов, Позже организация перепродала скульптуру одной из украинских медиакомпаний Порошенко за $ 342 500.
Отмечается также, что в апреле 2013 года, не занимая министерских постов, Порошенко использовал компанию Vernon Holdings для покупки произведений искусства на £ 4,8 млн (около $ 6,7 млн) преимущественно русских художников, включая картину Ильи Репина "Казаки на Чёрном море". Позднее компания передала Порошенко юридическое право собственности на это произведение искусства в помещении почётного консульства Сейшельских островов в Киеве, которое располагалось внутри штаб-квартиры одного из предприятий Порошенко. В то время консул Сейшельских островов Олег Гладковский был другом и деловым партнёром Петра Порошенко.
При этом представители парламентской партии "Европейская солидарность", которую возглавляет бывший президент Незалежной, опровергли информацию о покупках и сообщили о подготовке судебных исков. Там заверили, что их лидер не контролировал и не контролирует ни один из офшоров, о которых сказано в расследовании.
Добавим, что Пётр Порошенко фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег, попытке конституционного переворота и незаконных действиях в отношении "Приватбанка". По большинству из них он проходит свидетелем.
Ранее Пётр Порошенко раскритиковал нынешнего президента страны Владимира Зеленского за бездействие во время пандемии коронавируса.
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