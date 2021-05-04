СК показал видео из квартиры в Ленобласти, где при пожаре погибли подростки

Ранее Лайф рассказывал, что всего в момент происшествия в квартире в доме по улице Центральной, 9, находилось пятеро несовершеннолетних. По словам выживших подростков, они подогревали себе еду и в этот момент вспыхнула газовая плита. Сначала мальчики сами попытались потушить пламя, однако у них сделать это не получилось. В результате двое школьников 2005-го и 2006 г.р. выбраться не смогли, сын хозяина квартиры 2004 г.р. с ожогами госпитализирован, ещё двое парней не пострадали. Отметим, что одному из погибших 5 мая должно было исполниться 16 лет. Газовики меж тем провели проверку и исключили возгорание плиты. По предварительным данным, источник огня был в коридоре.