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СК показал видео из квартиры в Ленобласти, где при пожаре погибли подростки

В момент возгорания там находились пять человек, двое из них не пострадали, одного с ожогами доставили в больницу.

4 мая 2021, 20:44

СК показал видео из квартиры в Ленобласти, где при пожаре погибли подростки. Видео © VK / СУ СК России по Ленинградской области

СК РФ опубликовал кадры из квартиры в посёлке Фёдоровское Тосненского района Ленинградской области, где пожар унёс жизни двух подростков. Кадры появились на странице регионального следственного управления во "ВКонтакте".

На них видны обгоревшие стены и мебель, разбросанные везде вещи. Следователи по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

При пожаре в частном доме в ХМАО погибли два ребёнка и взрослый

При пожаре в частном доме в ХМАО погибли два ребёнка и взрослый

Ранее Лайф рассказывал, что всего в момент происшествия в квартире в доме по улице Центральной, 9, находилось пятеро несовершеннолетних. По словам выживших подростков, они подогревали себе еду и в этот момент вспыхнула газовая плита. Сначала мальчики сами попытались потушить пламя, однако у них сделать это не получилось. В результате двое школьников 2005-го и 2006 г.р. выбраться не смогли, сын хозяина квартиры 2004 г.р. с ожогами госпитализирован, ещё двое парней не пострадали. Отметим, что одному из погибших 5 мая должно было исполниться 16 лет. Газовики меж тем провели проверку и исключили возгорание плиты. По предварительным данным, источник огня был в коридоре.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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