"Спроса нет и быть не может": Эксперт объяснил непопулярность электромобилей в России

По оценке аналитиков компании Boston Consulting Group, к 2026 году более половины мировых продаж легковых машин будут составлять электромобили. В России же, по их мнению, доля продаж новых электрокаров к 2035 году составит около 25%. Партнёр аналитического центра "Автостат" Игорь Моржаретто не оценил такие прогнозы. По его словам, ни один отечественный производитель сейчас всерьёз не рассматривает вопрос о массовом выпуске электромобилей.

"Есть и у КамАЗа серьёзные проекты, и у ВАЗа есть серьёзные проекты, но пока это всё на уровне единичных экземпляров, опытных. Дело в том, что в нашей стране спроса нет и быть не может", — приводит слова автоэксперта радио "Комсомольская правда".

Как отмечает Моржаретто, в тех странах, где сделали ставки на электромобили, имеются государственные программы поддержки. В России же такие стратегии пока не разработаны.

"Сейчас новую концепцию развития электротранспорта пишут, но пишет её почему-то не Минпром, а Минэкономразвития, а Минпром говорит, что будет её согласовывать потом. В общем, какая-то странная система, по которой человек, когда покупает электромобиль, не имеет привилегий, кроме тех, которые даёт город Москва, — у них бесплатные парковки", — резюмировал аналитик.

Ранее другой автоэксперт заявил, что России необходимо ещё несколько десятков лет и смена политики, чтобы оказаться на одном уровне развития экологичного электротранспорта с Европой и США. Однако увеличение числа электрокаров в РФ неизбежно.

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