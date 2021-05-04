"Феррари" за 11 млн рублей разбили об отбойник на трассе М4 под Краснодаром

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На трассе М4 "Дон" спортивный автомобиль Ferrari на большой скорости въехал в отбойник. Случилось это недалеко от города Горячий Ключ в Краснодарском крае.

"В 07:15 на автодороге М4 "Дон" водитель, управляя автомобилем Ferrari, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую контроль над движением транспортного средства, в результате чего допустил занос и наезд на металлическое ограждение", — рассказали в ГИБДД, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Лайфа, дорогой автомобиль принадлежит Евгению Прокопенко — известному общественнику, меценату. Стоимость разбитой машины оценил в интервью ТАСС автоюрист Григорий Колпаков. По его словам, цена 570-сильной Ferrari 458 italia — около 11 млн рублей.

А в Сочи ранее не поделили дорогу Ferrari и Mercedes. Водители не пострадали, а вот машины повреждены были ощутимо.

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