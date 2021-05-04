Глава Госдепа призвал добиваться от России соблюдения международных обязательств

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от России соблюдения ею международных обязательств. Об этом американский политик написал в Twitter.

"Нам нужно работать вместе, чтобы указать на поведение России, спрашивать с неё за её действия, заставлять Москву придерживаться международных обязательств", — говорится в сообщении главы Госдепа.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен раскрыл планы Байдена на встречу с Путиным. По словам дипломата, глава Белого дома хочет обсудить с российским президентом стабилизацию двусторонних отношений.

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