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Глава Госдепа призвал добиваться от России соблюдения международных обязательств

Американский дипломат сейчас находится в Европе, где проводит переговоры с партнёрами США, в том числе по единой позиции по отношению к Москве.

4 мая 2021, 22:18
<p><a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/51157241076/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Фото © flickr/statephotos</a></p>

Фото © flickr/statephotos

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости добиваться от России соблюдения ею международных обязательств. Об этом американский политик написал в Twitter.

"Нам нужно работать вместе, чтобы указать на поведение России, спрашивать с неё за её действия, заставлять Москву придерживаться международных обязательств", — говорится в сообщении главы Госдепа.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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