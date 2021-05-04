Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая

Майские Аквариды, источником которых является пылевой след от кометы Галлея, действуют с середины апреля по конец мая. Обычно в период максимума можно видеть порядка 30 метеоров в час. В этот раз ожидается, что их будет до 50. Быстрые и яркие белые метеоры, летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы. Наблюдать поток можно будет невооружённым глазом, причём лучше всего это делать в предрассветные часы (с двух до четырёх часов утра), сообщает РИА "Новости".