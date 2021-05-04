Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая
Он продлится примерно три дня. Источник этого явления — пылевой след от кометы Галлея.
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Метеорный поток Эта-Аквариды (Майские Аквариды) достигнет своего пика 5-го, 6-го и 7 мая. В небе можно будет наблюдать до 50 метеоров в час, сообщили в Московском планетарии.
Майские Аквариды, источником которых является пылевой след от кометы Галлея, действуют с середины апреля по конец мая. Обычно в период максимума можно видеть порядка 30 метеоров в час. В этот раз ожидается, что их будет до 50. Быстрые и яркие белые метеоры, летящие со скоростью почти 67 километров в секунду, будут оставлять в небе длинные следы. Наблюдать поток можно будет невооружённым глазом, причём лучше всего это делать в предрассветные часы (с двух до четырёх часов утра), сообщает РИА "Новости".
Чтобы увидеть метеоры, смотреть необходимо на юго-восточный горизонт, а в качестве ориентира можно использовать Летний треугольник — созвездие из трёх ярких звёзд: Веги, Денеба и Альтаира. Радиант располагается восточнее и ниже звезды Альтаир.
Ранее жители города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида могли наблюдать в небе полёт метеорита, который сопровождался яркой, но короткой вспышкой света.
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