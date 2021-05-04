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Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их прадедах-ветеранах

Школьники подчёркивают, что помнят подвиги своих предков и ценят их победу в Великой Отечественной войне.

4 мая 2021, 22:56

Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их дедах-ветеранах. Видео © "Большая перемена"

Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" рассказывают о своих прабабушках и прадедушках и о том, как в их семьях встречали День Победы в 1945 году. В рамках акции "История Победы" школьники со всей страны делятся историями о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Россиян пригласили принять участие в акции "Письмо Победы"

Россиян пригласили принять участие в акции "Письмо Победы"

Одна из участниц акции на уже опубликованном видео заметила, что, "если мы помним наших героев, значит, у нас есть будущее".

Ранее сообщалось, что школьники волгоградской региональной команды "Большой перемены" пронесли 30-метровую георгиевскую ленту по улицам Волгограда.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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