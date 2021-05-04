Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их прадедах-ветеранах

Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" рассказывают о своих прабабушках и прадедушках и о том, как в их семьях встречали День Победы в 1945 году. В рамках акции "История Победы" школьники со всей страны делятся историями о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.