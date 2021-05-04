Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их прадедах-ветеранах
Школьники подчёркивают, что помнят подвиги своих предков и ценят их победу в Великой Отечественной войне.
Запущена акция "История Победы" с рассказами школьников об их дедах-ветеранах. Видео © "Большая перемена"
Участники Всероссийского конкурса "Большая перемена" рассказывают о своих прабабушках и прадедушках и о том, как в их семьях встречали День Победы в 1945 году. В рамках акции "История Победы" школьники со всей страны делятся историями о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Одна из участниц акции на уже опубликованном видео заметила, что, "если мы помним наших героев, значит, у нас есть будущее".
Ранее сообщалось, что школьники волгоградской региональной команды "Большой перемены" пронесли 30-метровую георгиевскую ленту по улицам Волгограда.
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