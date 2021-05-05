Российских туристов призвали на время забыть о зарубежном отдыхе
У многих есть и желание, и возможность ездить по разным странам, однако сейчас это сделать сложно или даже невозможно. Поэтому, вероятнее всего, упор будет на "домашние" курорты.
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Выбор места отдыха зависит от личных приоритетов, возможностей и желаний каждого человека. Это отметил председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев с оговоркой об ограничениях, которые введены из-за пандемии коронавируса. Он дал советы россиянам, как планировать свой отпуск в 2021 году.
В интервью радио Sputnik эксперт напомнил, что большинство государств остаются закрытыми не только со стороны России, также страны сами не принимают иностранных туристов, в особенности те, где по-прежнему бушует пандемия коронавируса.
"Поэтому желание путешествовать по всему миру у граждан России осталось, но возможностей по факту достаточно мало", — уточнил Бобылев.
По его мнению, основной туристический тренд этого года в России и во всём мире — отдыхать на "домашних" курортах. В случае если россияне всё-таки хотят отправиться в отпуск за границу, следует ориентироваться не только на свои предпочтения, но и на рекомендации оперштаба по борьбе с ковидом.
Во время поездки за рубеж эксперт советует соблюдать меры предосторожности для того, чтобы не заразиться коронавирусом. В отелях чаще всего есть чёткое представление о том, как предупреждать распространение инфекции.
Ранее сообщалось, что в Ассоциации туроператоров России предрекли бум внутреннего туризма в 2021 году.
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