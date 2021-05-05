Россию на встрече G7 в Лондоне обсуждали полтора часа
В то же время таким проблемным государствам, как Сирия, Ливия, Афганистан, дипломаты отвели всего по 30 минут встречи.
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Главы МИД стран "Большой семёрки" на встрече в Лондоне 4 мая потратили полтора часа на обсуждение России, столько же — Китая. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепартамента на брифинге.
"Было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии — по 30 минут — по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут — по России, включая… Украину и Белоруссию, 30 минут — по Афганистану", — сказал представитель американской делегации.
Это заседание главы МИД стран G7 стало первым очным за два года. Большая пауза в проведении таких встреч образовалась из-за пандемии коронавируса.
Лайф рассказывал, что после этих переговоров глава Госдепа призвал добиваться от России соблюдения международных обязательств.
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