Россию на встрече G7 в Лондоне обсуждали полтора часа

Главы МИД стран "Большой семёрки" на встрече в Лондоне 4 мая потратили полтора часа на обсуждение России, столько же — Китая. Об этом рассказал журналистам представитель Госдепартамента на брифинге.

"Было полуторачасовое обсуждение Китая, потом были небольшие сессии — по 30 минут — по Мьянме, Ливии, Сирии, час и 30 минут — по России, включая… Украину и Белоруссию, 30 минут — по Афганистану", — сказал представитель американской делегации.

Это заседание главы МИД стран G7 стало первым очным за два года. Большая пауза в проведении таких встреч образовалась из-за пандемии коронавируса.

Лайф рассказывал, что после этих переговоров глава Госдепа призвал добиваться от России соблюдения международных обязательств.

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