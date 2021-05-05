Предок всех животных обнаружен в Шотландии: существу миллиард лет

Ископаемое возрастом миллиард лет обеспечивало новое звено в эволюции животных и может стать самым ранним многоклеточным, когда-либо зарегистрированным.

Группа учёных из Шеффилдского университета в Великобритании и Бостонского колледжа в США нашла в Шотландии микрофоссилии, сохранившие многоклеточных предков животных возрастом около миллиарда лет. Существо назвали Bicellum brasieri. Исследователи полагают, что оно ещё не было полноценным многоклеточным. Окаменелость открывает новое представление о переходе одноклеточных организмов к сложным животным.

"Мы обнаружили примитивный сферический организм, который состоит из расположения двух различных типов клеток. Это первый шаг к сложной многоклеточной структуре, то, что никогда не было описано ранее в окаменелостях", — отметил один из ведущих исследователей с кафедры животных и растений Шеффилдского университета, профессор Чарльз Хеллман.

Он добавил, что обнаружение ископаемого позволяет сделать вывод о том, что эволюция многоклеточных животных произошла по крайней мере один миллиард лет назад и что ранние события до эволюции животных, возможно, случились в пресной воде, а не в океане.

Окаменелость была найдена в Лох-Торридоне на северо-западе Шотландского нагорья. Учёные смогли изучить окаменелость благодаря её исключительной консервации, что позволило им проанализировать на клеточном и субклеточном уровне. Теперь команда надеется изучить Торридонское месторождение. Там они рассчитывают найти более интересные окаменелости, которые могли бы обеспечить глубокое понимание эволюции многоклеточных организмов.