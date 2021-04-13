Легендарный "золотой город" найден: сенсационные раскопки в Египте

Загадочные стены, построенные 3,5 тысячи лет назад, безуспешно искали не одно столетие и в итоге обнаружили совершенно неожиданно.

Где нашли "золотой город"

Нетрудно догадаться, что это берега священной для древних египтян реки Нил. В наши дни там стоит город Луксор, по-арабски Эль-Уксур. Но тысячи лет назад в этих местах был великолепный древнеегипетский город Фивы. По крайней мере, древние греки называли его так. Несколько веков он был столицей Египта. На восточном берегу процветал "город живых", а после заката жизни наступала пора обретения покоя на западе — в "городе мёртвых". Обожествлённых правителей и их приближённых ожидала Долина Царей — привилегированное кладбище в скалистом ущелье. Именно там нашли в том числе останки Тутанхамона и его деда Аменхотепа III. А вот отец (вернее, предполагаемый отец) Тутанхамона, великий реформатор Эхнатон, и при жизни, и после смерти отделял себя от них — велел похоронить себя в построенной им новой столице в 300 километрах от Фив.

Каждому царю полагался поминальный храм. И действительно, на территории фиванского некрополя есть храм Аменхотепа III с двумя исполинскими статуями при входе. Кстати, одна из них — на фото ниже это та, которая справа, — и есть знаменитая "поющая": летом около пяти утра, а зимой после семи она начинает издавать мелодичные загадочные звуки, и об их происхождении до сих пор идут споры.

Колоссы Мемнона при входе в поминальный храм Аменхотепа III Фото © wikipedia

По логике где-то неподалёку должен быть храм Тутанхамона. И тем не менее пока его обнаружить не удаётся. Именно ради его поисков в 2020 году археологи и египтологи снарядили очередную масштабную экспедицию. Легко представить, что испытали учёные, когда вместо ожидаемого храма раскопали фрагменты городских стен из сырцового кирпича.

— Открытие этого потерянного города — второе по важности археологическое открытие после гробницы Тутанхамона, — заявила профессор египтологии из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, США, Бетси Брайан.

Что представляет собой "золотой город"

Фото © ТАСС / dpa / Xinhua

Всё это вновь открылось свету солнца по итогам прошедших семи месяцев раскопок. Высота стен местами достигает трёх метров. Учёные определили, что здесь есть три основных, так скажем, "микрорайона". Один из них — это административный и жилой центр, огороженный довольно необычной зигзагообразной стеной. Даже лучше сказать — волнообразной.

Фото © ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI

Внутри одного из помещений нашли скелет человека с несколькими странными особенностями: с остатками верёвки, обёрнутой вокруг колен, и раскинутыми в стороны руками.

Фото © ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI

В другом месте сохранились останки коровы. А может быть, быка.

Фото © ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQI

Ещё одна отдельная зона — мастерская, где работали ремесленники. И, наконец, территория общепита: "кухня", пекарня. Только посмотрите: сосуды практически целы. А ведь им несколько тысяч лет.

Как пишет египетское Министерство туризма и древностей в "Фейсбуке", среди прочих найден сосуд, в котором хранилось порядка десяти килограммов мяса, и древнеегипетскими иероглифами на нём написано следующее: "37 год, тушёное мясо для третьего праздника Хеб-Сед с бойни скотного двора Кха, заготовленное мясником Луви". И это оказалось одной из тех надписей, которые позволили определить, к какому периоду относятся все эти находки. Учёные убеждены, что речь идёт о 37-м годе правления Аменхотепа III, то есть о 1350–1351 годах до нашей эры. По основной версии, в то время он правил страной вместе со своим наследником Эхнатоном (тогда ещё он был "по паспорту" Аменхотеп IV, это потом он сменил имя), они были соправителями. Хеб-Сед — это праздник 30-летия пребывания фараона на престоле, который после этого юбилея могли отмечать неоднократно.

Так вот, по имеющимся у историков данным, буквально через год после пира, для которого тушили это мясо, старый царь скончался, а молодой покинул родную столицу и основал новый город, как мы уже упоминали, в другом месте — там сейчас находится город Амарна. И египтологи до сих пор не совсем понимают причину столь резкого поступка.

Загадка "золотого города"

Известно, что Эхнатон совершил в Древнем Египте великую религиозную реформу. Его отец почитал всех традиционных для своей страны богов, а в первую очередь Амона, который, по сути, олицетворял Вселенную, это был бог чёрного космического пространства. И вместе с ним египетский пантеон возглавлял Ра — бог Солнца. Они даже слились воедино, египтяне поклонялись Амону-Ра. Солнцу в бескрайнем космосе. Но был и ещё один отдельный бог, который символизировал именно видимый солнечный диск. Это был Атон. И при Аменхотепе III он был, в общем-то, на вторых ролях, ничего выдающегося. Но его сын, очевидно, увидел в этом персонаже особое значение и прекрасный способ максимально обожествить самого себя: он объявил, что является видимым воплощением божественного Солнца — так же как Атон.

Потому-то Аменхотеп IV и отказался от этого данного ему при рождении имени, ведь оно означает "Амон доволен". Новый правитель назвал себя "Полезным для Атона" — Эхнатоном. Видимое светило при нём стало верховным божеством, а все остальные были, мягко говоря, понижены в должности. Фрески с Амоном сбивались, храмы в его честь закрывали, жрецов разгоняли. Многие религиоведы полагают, что Эхнатон был новатором и даже основоположником монотеизма.

Статуя Эхнатона. Каирский музей. Фото © LIFE / Стас Вазовски

И всё-таки почему он бросил "золотой город"? Ведь он был назван Восходом Атона — как раз в духе его воззрений. Но нет, он ушёл и построил новый город — Горизонт Атона. Жил и правил в нём 17 лет. И, судя по всему, все эти годы вокруг него назревало недовольство новыми порядками. Во всяком случае, после его смерти было сделано всё, чтобы вернуться к старому культу Амона.

Кстати, Тутанхамона при рождении назвали Тутанхатоном, но он вскоре после восшествия на престол вернул обратно попранные традиции деда, а в конце своего правления даже называл Аменхотепа III своим отцом, то есть отрёкся от Эхнатона. Насчёт того, кем он Эхнатону приходился, — это вообще отдельная история. Не то сыном, не то внуком. Впрочем, сейчас это к делу не относится. Важно то, что Тутанхамон, судя по тому что было известно до сих пор, в дедушкин "золотой город" не вернулся, а обустроился в Мемфисе, а это в тысячах километров и от Восхода Атона, и от Горизонта Атона. Опять-таки крутой поворот. Не понравилось название? Одни загадки. Археологи надеются найти ответы среди только что найденных руин и продолжают копать: северная часть города ещё частично скрыта под землёй.

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