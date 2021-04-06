33 зуба, лишний позвонок и топор в спине: тайна египетской мумии раскрыта спустя почти два века

Учёные написали целую книгу о богатой молодой женщине, которая умерла в Фивах 2600 лет назад

Как её нашли

Картина Жана-Леона Жерома "Бонапарт перед сфинксом", 1867—1868 гг. Фото © wikipedia

Если бы не амбиции Наполеона, мы бы, возможно, никогда не узнали об этой истории, и вообще археологи не совершали бы сейчас такого множества удивительных открытий. Именно во время Египетского похода (1798-1801 годы) специально для сопровождения Бонапарта учредили Комиссию наук и искусств, а в Каире вскоре открыли Институт Египта. Развернулась торговля мумиями. Так они и начали попадать к учёным из разных стран.

И вот в 1834 году ирландец по имени Томас Грег выкупил саркофаг с мумией женщины и передал его Обществу естественной истории Белфаста. В следующем году гроб открыли в присутствии известного учёного Эдварда Хинкса. Интересно, что он был священником — и одновременно выдающимся исследователем Древнего мира. Знал язык шумер, одним из первых в мире расшифровал аккадскую клинопись. Но его "первой любовью" были древнеегипетские иероглифы.

Кто она

Именно Хинкса и попросили прочесть, что написано на саркофаге. И он прочёл, что в этом гробу покоится женщина по имени Кабути (правда, позже выяснилось, что на самом деле Такабути), что она была "хозяйкой дома", её отца звали Неспаром, он был служителем храма Амона, а имя её матери — Тасенирет.

Тогда учёные установили, что у Такабути были идеальные, совершенно здоровые зубы, она была ростом примерно 1 метр 55 сантиметров, и было ей 25–30 лет. Не приходилось сомневаться, что это высокопоставленная особа. А ещё исследователи обратили внимание на её золотисто-русые вьющиеся волосы. Хотя потом они пришли к выводу, что такой цвет кудри приобрели за прошедшие тысячелетия, а при жизни этой женщины были каштановыми. Анализ образцов волос показал, что она была европеоидной расы. Вот как дама могла выглядеть (реконструкция выставлена рядом с мумией в Ольстерском музее). Мумию после исследования завернули в лучший ирландский лён, в нём она и покоится с тех пор. Больше выяснить ничего не удалось.

Наконец, несколько лет назад Такабути исследовали самыми современными методами: провели компьютерную томографию, радиоуглеродный анализ, делали рентгеновские снимки — и обнаружили столько нового, что хватило на целую книгу. Её составляла целая команда учёных под руководством профессора Манчестерского университета Розали Дэвид и её коллеги Эйлин Мёрфи из Королевского Университета Белфаста.

Когда она жила

Фото © shutterstock

Примерно 2600 лет назад, если немного точнее — в 660-х годах до нашей эры. Это были времена, когда Древний Египет раздробился на несколько царств и везде властвовала местная аристократия. К примеру, в VIII веке до нашей эры в государстве было сразу пять правителей. А от этого страдала внешняя политика: распавшаяся страна стала терять свои иноземные владения и вообще оказалась слабой перед лицом внешнего врага.

Как раз в 660–650-е (повторимся — до нашей эры) завершалась эпоха эфиопского владычества: последний представитель эфиопской (XXV) династии Тануатамон даже официально не успел стать фараоном: он лишь пытался вернуть власть, утраченную ещё его предшественником, но в итоге тоже проиграл схватку с ассирийцами. Впрочем, похоронили Тануатамона со всеми царскими почестями. Но власть перешла к ассирийскому правителю Псамметиху I, который объединил разрозненный Египет под своим началом.

Где она жила

Развалины Фив. Фото © wikipedia

В Фивах, этот великолепный город стоял на месте современного Луксора — на восточном берегу Нила. Столетиями он оставался столицей Древнего Египта, а на времена жизни Такабути приходится как раз окончательный упадок города: эфиопские правители забросили его, не заботились о том, чтобы держать в нём войско, и в конце концов Фивы оказались беззащитны. Ассирийцы захватили и разграбили этот город.

Причина смерти: убийство

Топор, каким, по мнению учёных, могли убить Такабути. Фото © manchester.ac.uk

Над плечом Такабути сохранился след от смертельного ранения. По мнению египтологов, она пыталась убежать, но в итоге её убили ударом в спину. Поначалу предполагали, что это был нож. А вот теперь при ещё более внимательном рассмотрении пришли к выводу, что у убийцы в руках было что-то покрупнее и потяжелее. А именно топор с полукруглым лезвием длиной в 7–7,5 сантиметров. Учёные говорят, удар был настолько мощный, что смерть наступила почти мгновенно.

— Отчасти утешительно знать, что смерть Такабути, хоть и была насильственной, была быстрой, и она, вероятно, недолго мучилась. Но древние египтяне часто доживали до средних лет, поэтому её гибель в столь молодом возрасте трагична. Мы столько работали с ней, что трудно ей не сочувствовать как человеку, — поделилась Розали Дэвид.

Что ещё интересного обнаружили

Во-первых, согласно опубликованному релизу, генетический анализ показал, что она ближе к европейцам, чем к "современному египетскому населению" (modern Egyptian populations). Правда, не совсем ясно, идёт ли речь о египетском населении VII века до нашей эры или века XXI. Дело в том, что современное нам с вами египетское население — это арабы, а они, как известно, не являются потомками древних египтян. В любом случае учёные обратили внимание на её европейские гены.

— Удивительное и важное открытие её европейского наследия проливает завораживающий свет на важный поворотный момент в истории Египта, — сказала профессор Манчестерского университета.

Во-вторых, у неё были не просто прекрасные зубы — их было даже не 32, а все 33. Отмечается, что такая особенность бывает у 0,02% всех людей на Земле.

В-третьих, в 2020 году сообщалось, что у неё также есть лишний позвонок, а это тоже большая редкость.

И, в-четвёртых, у неё есть сердце. Компьютерная томография показала, что оно на своём месте и тоже сравнительно неплохо сохранилось. Напомним, сердце древние египтяне оставляли в теле умершего. Они верили, что ТАМ его взвесят. А если оно слишком тяжёлое, значит, человек натворил слишком много плохого, и тогда сердце бросят на съедение демону Аммиту.

Самое интересное из мира науки и технологий — в телеграм-канале автора.

Авторы