На Красной площади прошла вторая ночная репетиция Парада Победы. Видео © LIFE

На Красной площади в Москве состоялась очередная ночная тренировка перед Парадом Победы, который состоится 9 Мая. По центру российской столицы прошли пешие парадные расчёты, а также проехала военная техника.

Для военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне, была сформирована пешая колонна из 37 парадных расчётов, в составе которых — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участники Всероссийского движения "Юнармия", представители других силовых ведомств и казачьего войска. Общая численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. Кроме того, в этом году по Красной площади впервые пройдёт парадный расчёт военной полиции из Центрального военного округа.

Отмечается, что парадный расчёт военнослужащих женского пола — из представительниц от Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого, филиала Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

В состав механизированной колонны включено свыше 190 образцов военной техники. В тренировках перед Парадом Победы приняли участие несколько типов танков: исторические, современные и перспективные образцы. Расчёты легендарных Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв", перспективная — танком Т-14.

В состав мехколонны включены и бронеавтомобили повышенной защищённости семейства "Тайфун", причём образец "Тайфун-ПВО" по Красной площади 9 Мая пройдёт впервые. Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением "Бережок" и перспективной БМП "Курганец-25". Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", самоходная гаубица "Мста-С" и межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ" представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Также в состав механизированной колонны включены расчёты модернизированной тяжёлой огнемётной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", бронетранспортёры БТР-82А, в том числе перспективный колёсный бронетранспортёр на платформе "Бумеранг", бронеавтомобили военной полиции и войск Нацгвардии.

Перед ночной тренировкой на Красной площади пешие парадные расчёты и расчёты механизированной колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабине. Все военнослужащие, задействованные в Параде Победы, привиты от коронавируса. Генеральная репетиция военного парада в центре Москвы состоится 7 мая.

Как сообщал Лайф ранее, первая ночная репетиция Парада Победы в Москве состоялась в ночь на 30 апреля. А 5 мая пройдёт репетиция воздушного парада.

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