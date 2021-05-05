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В районе сирийских Латакии и Тартуса сработали средства ПВО

В соцсетях местные жители публикуют видео с предполагаемыми местами падения снарядов, видны разрушения и пожары.

5 мая 2021, 00:15
<p>Фото © twitter/<a href="https://twitter.com/LebUpdate/status/1389729629401927686" target="_blank" rel="noopener noreferrer">LebUpdate</a></p>

Фото © twitter/LebUpdate

В районе сирийских Латакии и Тартуса сработали средства ПВО. Видео © twitter/JasonMBrodsky

В Сирии в районе городов Латакия и Тартус слышны взрывы, предположительно, сработали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

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В сообщении говорится, что речь может идти об отражении ракетной атаки, направленной на еще один город, находящийся неподалёку — Хаму. По другой версии, удар нанесён по гражданскому складу пластиковых изделий в Латакии.

Отметим, что такая ситуация не редкость. Так, Израиль довольно часто наносит удары по объектам на территории Сирии. Такие случаи были в марте и апреле этого года.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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