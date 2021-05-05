В районе сирийских Латакии и Тартуса сработали средства ПВО. Видео © twitter/JasonMBrodsky

В Сирии в районе городов Латакия и Тартус слышны взрывы, предположительно, сработали средства противовоздушной обороны. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

В сообщении говорится, что речь может идти об отражении ракетной атаки, направленной на еще один город, находящийся неподалёку — Хаму. По другой версии, удар нанесён по гражданскому складу пластиковых изделий в Латакии.

Отметим, что такая ситуация не редкость. Так, Израиль довольно часто наносит удары по объектам на территории Сирии. Такие случаи были в марте и апреле этого года.

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