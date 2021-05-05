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Миру оказались срочно нужны 900 тысяч акушерок

В ООН отмечают, что пандемия коронавируса лишь усугубила эту проблему, острый дефицит специалистов оборачивается ростом смертности.

5 мая 2021, 05:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В мире наблюдается дефицит кадров в сфере акушерства. В общей сложности не хватает почти миллиона подобных специалистов по всему миру. В ООН обеспокоены проблемой и подчёркивают, что она приводит к росту количества смертей, которые можно было бы предотвратить.

"Мир сталкивается сейчас с нехваткой 900 тысяч акушерок, что представляет собой треть необходимых работников в области акушерства", — говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения, Фонда ООН в области народонаселения и Международной конфедерации акушерок.

Отмечается, что пандемия CoViD-19 лишь усугубила и ранее существовавшую проблему. По оценкам экспертов, полноценное предоставление услуг в сфере акушерства в мире позволило бы к 2035 году снизить смертность среди новорождённых на 64%, а среди матерей — на 65%, ежегодно удавалось бы спасти дополнительно 4,3 млн жизней.

В докладе отмечается, что причина нехватка специалистов — это гендерное неравенство, поскольку в основном в сфере акушерства работают женщины — 93% от общего числа работников. Авторы доклада считают, что правительства должны уделить приоритетное внимание финансированию и поддержке акушерства.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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