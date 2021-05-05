Россиянам дали советы, как не спалить лес из-за шашлыков

Майские пикники нередко становятся причиной лесных пожаров. Любителям шашлыков на природе стоит учесть, что такой отдых потенциально очень опасен. Несколько советов любителям жареного мяса дал пожарный эксперт Сергей Назаров.

"Человек, который устраивает шашлыки, должен принимать элементарные меры безопасности. Должен быть мангал, не должно быть сухой травы под ним и рядом, не должно быть сухих сучьев, а главное — деревьев. Надо подумать о безопасности, иначе можно и не убежать от огня. Верховые лесные пожары могут двигаться со скоростью 60 километров в час, от них убежать нереально", — отметил в беседе с радио Sputnik Назаров.

Он напомнил, что в населённых пунктах и на садовых участках расстояние от мангала с жарящимся на нём шашлыком до любых построек не должно быть менее пяти метров. А в радиусе двух метров не должно быть сухой травы, веток, бензина или других ГСМ. Расстояние до хвойных деревьев должно быть не меньше 50 метров, а до групп лиственных деревьев — не менее 15 метров.

Ранее нескольким российским регионам предсказали пожарную опасность чрезвычайного уровня. Продлится это пока всего два дня. Сезон лесных пожаров в стране ещё не наступил.

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