Нескольким российским регионам предсказали пожарную опасность чрезвычайного уровня
Продлится это пока всего два дня. Сезон лесных пожаров в стране ещё не наступил.
Фото © МЧС РФ
В Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и на юге Уральского федерального округа прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности. Её уровень вырастет до пятого класса и продлится с 5 по 7 мая.
"На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня", — сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее другой учёный предупредил россиян о грядущих новых опасностях. Средняя температура в стране повышается быстрее, чем в южных регионах.
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