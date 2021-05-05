Нескольким российским регионам предсказали пожарную опасность чрезвычайного уровня

В Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае и на юге Уральского федерального округа прогнозируется чрезвычайный класс пожароопасности. Её уровень вырастет до пятого класса и продлится с 5 по 7 мая.

"На западе Омской области, Алтайского края, Новосибирской области, на юге Уральского федерального округа, на западе Томской области впервые в этом году пожарная опасность может достичь пятого класса, то есть чрезвычайного уровня", — сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее другой учёный предупредил россиян о грядущих новых опасностях. Средняя температура в стране повышается быстрее, чем в южных регионах.

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