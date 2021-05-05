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Украинские радикалы начали "охоту" на Басту

За информацию о местоположении артиста в Киеве представители украинских националистических группировок готовы прилично заплатить.

5 мая 2021, 02:13
<p>Фото © Instagram / <u><a href="https://www.instagram.com/bastaakanoggano/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bastaakanoggano</a></u></p>

Фото © Instagram / bastaakanoggano

В Киеве объявили "охоту" на российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Её начали украинские радикальные группировки, которые уверены, что артист сейчас находится в столице Украины. За информацию о его местонахождении некоторые даже готовы заплатить деньги.

Экс-глава "Правого сектора"* Сергей Стерненко обещает за информацию о передвижении и нахождении Басты заплатить 1000 долларов (примерно 75 тысяч российских рублей).

"Суммарно за информацию о перемещении и нахождении гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты), который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около 1000 долларов. Боюсь, так Баста скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно", — написал радикал на своей страничке в "Фейсбуке".

Баста ответил солисту "Бумбокса" на осуждение его поездки в Крым

Баста ответил солисту "Бумбокса" на осуждение его поездки в Крым

О запрете Басте въезжать на территорию Украины стало известно 9 сентября 2017 года. СБУ добавила рэпера в чёрный список из-за его неоднократных концертов в Крыму.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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