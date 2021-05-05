Украинские радикалы начали "охоту" на Басту

В Киеве объявили "охоту" на российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Её начали украинские радикальные группировки, которые уверены, что артист сейчас находится в столице Украины. За информацию о его местонахождении некоторые даже готовы заплатить деньги.

Экс-глава "Правого сектора"* Сергей Стерненко обещает за информацию о передвижении и нахождении Басты заплатить 1000 долларов (примерно 75 тысяч российских рублей).

"Суммарно за информацию о перемещении и нахождении гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты), который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около 1000 долларов. Боюсь, так Баста скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно", — написал радикал на своей страничке в "Фейсбуке".

О запрете Басте въезжать на территорию Украины стало известно 9 сентября 2017 года. СБУ добавила рэпера в чёрный список из-за его неоднократных концертов в Крыму.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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