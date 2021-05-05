На Украине назвали главный страх Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский боится общения с простыми людьми, он готов слышать только тех, кто выходит с фаерами к его администрации. Такое мнение выразил украинский общественный деятель Валентин Землянский в эфире телеканала "Наш".

"Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него", — сказал Землянский.

Он считает, что Зеленский прислушивается только к сторонникам радикала Сергея Стерненко, который может организовать протесты. Общественник подчёркивает, что так процветающее государство не построить.

Ранее Лайф рассказывал, что офис Зеленского нарушил молчание и спустя два дня осудил "Марш вышиванок" в Киеве.

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