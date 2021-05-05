На Украине назвали главный страх Зеленского
По мнению общественника, с нынешним лидером страны не построить процветающего государства, потому что он не готов слышать простых людей.
Фото © Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский боится общения с простыми людьми, он готов слышать только тех, кто выходит с фаерами к его администрации. Такое мнение выразил украинский общественный деятель Валентин Землянский в эфире телеканала "Наш".
"Президент боится улицы, вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него", — сказал Землянский.
Он считает, что Зеленский прислушивается только к сторонникам радикала Сергея Стерненко, который может организовать протесты. Общественник подчёркивает, что так процветающее государство не построить.
Ранее Лайф рассказывал, что офис Зеленского нарушил молчание и спустя два дня осудил "Марш вышиванок" в Киеве.
Выбор редакции
Американские СМИ призвали США "держаться подальше" от российских военных
В Госдуме оценили слова Зеленского о "войне в Европе" из-за Крыма и Донбасса
Сигал подарил Мадуро меч, и тот сразу возомнил себя самураем
Россия за год трижды испытает перспективный ракетный комплекс "Сармат"
Учёный объяснил необходимость второй дозы вакцины от коронавируса
Комментариев: 0