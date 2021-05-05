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Сигал подарил Мадуро меч, и тот сразу возомнил себя самураем

Лидер Венесуэлы тут же опробовал катану в паре боевых стоек, оценил её под одобрительным взглядом голливудского актёра.

5 мая 2021, 01:40

Сигал приехал в Венесуэлу и подарил Мадуро японский меч. Видео © Соцсети

Голливудский актёр Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Во время визита в Каракас известный артист преподнёс главе государства в подарок оружие.

Местные телеканалы опубликовали кадры, на которых Мадуро принимает японский меч от Сигала. Венесуэльский лидер решил сразу опробовать подарок: несколько раз взмахнул катаной, после чего встал в боевую стойку. Актёр наблюдал за этим, одобрительно кивая.

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Напомним, в прошлом году Сигал посетил несколько регионов России. В частности, актёр побывал в июле в Бурятии, а в сентябре приехал в Крым.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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