Сигал подарил Мадуро меч, и тот сразу возомнил себя самураем
Лидер Венесуэлы тут же опробовал катану в паре боевых стоек, оценил её под одобрительным взглядом голливудского актёра.
Сигал приехал в Венесуэлу и подарил Мадуро японский меч. Видео © Соцсети
Голливудский актёр Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Во время визита в Каракас известный артист преподнёс главе государства в подарок оружие.
Местные телеканалы опубликовали кадры, на которых Мадуро принимает японский меч от Сигала. Венесуэльский лидер решил сразу опробовать подарок: несколько раз взмахнул катаной, после чего встал в боевую стойку. Актёр наблюдал за этим, одобрительно кивая.
Напомним, в прошлом году Сигал посетил несколько регионов России. В частности, актёр побывал в июле в Бурятии, а в сентябре приехал в Крым.
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