Что делать, если в телефон попала вода: эксперт советует начать с батареи

Если в телефон попала вода или другая жидкость, нужно действовать быстро. От этого будет зависеть, удастся ли спасти гаджет. Об этом рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что прежде всего нужно достать пострадавшее мобильное устройство из воды, вытащить аккумулятор, если это возможно, SIM-карту и карту памяти.

"Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное — не включать телефон после совершённых действий", — уточнил Кузьменко.

Эксперт также порекомендовал как можно быстрее обратиться в службу ремонта, чтобы специалисты убрали воду, невидимую глазу, поскольку иначе продолжится процесс коррозии и смартфон испортится. При этом Кузьменко призвал пользователей гаджетов не доверять народным методам, таким как сушка на батарее, при помощи фена или помещение аппарата в рис. Также на случай подобных инцидентов представитель "Роскачества" посоветовал хранить важную информацию в облаке или заранее делать копии нужных файлов.

Ранее другой эксперт рассказал, что для улучшения работы телефона владельцам следует его периодически перезагружать и очищать оперативную память. Делать это лучше каждый день.

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