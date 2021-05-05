Фигурант дела о смерти Джорджа Флойда попросил о новом суде
По утверждению его защитника, бывший сотрудник полиции США не имел возможности рассчитывать на справедливое разбирательство из-за огласки.
Фото © Facebook / Darnella Frazier
Бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный присяжными виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, подал апелляцию. В ней он просит провести новое судебное разбирательство по своему делу.
Телекомпания NBC поясняет: защитник экс-полицейского Эрик Нельсон в апелляции утверждает, что его клиент не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела.
"Жюри присяжных в ходе судебного процесса подверглось запугиваниям, угрозам, давлению на расовой почве и допустило нарушение, не имея возможности соблюдать инструкции при рассмотрении дела, что нарушает имеющееся у Шовина по конституции право на честный и справедливый суд", — указал юрист.
Ранее коллегия присяжных признала Шовина виновным по трём пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлёкшее смерть.
Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.
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