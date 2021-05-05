Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Фигурант дела о смерти Джорджа Флойда попросил о новом суде

По утверждению его защитника, бывший сотрудник полиции США не имел возможности рассчитывать на справедливое разбирательство из-за огласки.

5 мая 2021, 00:43
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/darnellareallprettymarie" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Darnella Frazier</a></p>

Фото © Facebook / Darnella Frazier

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный присяжными виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, подал апелляцию. В ней он просит провести новое судебное разбирательство по своему делу.

Телекомпания NBC поясняет: защитник экс-полицейского Эрик Нельсон в апелляции утверждает, что его клиент не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела.

"Жюри присяжных в ходе судебного процесса подверглось запугиваниям, угрозам, давлению на расовой почве и допустило нарушение, не имея возможности соблюдать инструкции при рассмотрении дела, что нарушает имеющееся у Шовина по конституции право на честный и справедливый суд", — указал юрист.

Ранее коллегия присяжных признала Шовина виновным по трём пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлёкшее смерть.

Человек, запаливший США. Кем был убитый афроамериканец Джордж Флойд

Человек, запаливший США. Кем был убитый афроамериканец Джордж Флойд

Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1