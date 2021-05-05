Фигурант дела о смерти Джорджа Флойда попросил о новом суде

Бывший американский полицейский Дерек Шовин, признанный присяжными виновным в убийстве темнокожего Джорджа Флойда, подал апелляцию. В ней он просит провести новое судебное разбирательство по своему делу.

Телекомпания NBC поясняет: защитник экс-полицейского Эрик Нельсон в апелляции утверждает, что его клиент не имел возможности рассчитывать на справедливый суд из-за широкой досудебной огласки дела.

"Жюри присяжных в ходе судебного процесса подверглось запугиваниям, угрозам, давлению на расовой почве и допустило нарушение, не имея возможности соблюдать инструкции при рассмотрении дела, что нарушает имеющееся у Шовина по конституции право на честный и справедливый суд", — указал юрист.

Ранее коллегия присяжных признала Шовина виновным по трём пунктам: умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленное убийство и грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлёкшее смерть.

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