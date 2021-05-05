Представлена новая Skoda Fabia: размеры больше, двигатели те же

Мировая премьера обновлённого хетчбэка Skoda Fabia прошла в Праге. Обновление не изменило суть автомобиля: это по-прежнему небольшая функциональная машина. Правда, она стала чуть больше.

"Новая Fabia предлагает больше места, чем у конкурентов, отличный коннект, продвинутые системы безопасности и эмоциональный дизайн", — рассказал гендиректор Skoda Томас Шефер.

Хетчбэк теперь увеличился в размерах, но линейка силовых агрегатов осталась прежней. Это бензиновые моторы 1.0 MPI (65 л.с. и 80 л.с.), 1.0 TSI (95 л.с. и 110 л.с.), 1.5 TSI (150 л.с.). Полуторалитровая версия оснащена семидиапазонным роботом DSG. Остальные двигатели идут в сочетании с пяти- или шестиступенчатой механической коробкой передач. Как заявляют производители, новинка может проехать на полном 50-литровом баке 900 км без дозаправки.

Европейские продажи обновлённого авто стартуют в сентябре с комплектациями Active, Ambition и Style. Планируется, что базовая цена останется прежней — 14 450 евро (1,3 млн рублей).

Ранее Skoda выпустила спортивную версию Octavia. В салоне машины установлены специальные спортивные сиденья и особенное рулевое колесо.

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