Россия за год трижды испытает перспективный ракетный комплекс "Сармат"

Три пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будут выполнены в нынешнем году. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники в оборонно-промышленном комплексе, а также близкие к военному ведомству.

"Три пуска МБР "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний будут выполнены в 2021 году", — приводит агентство слова одного из собеседников.

Другой источник уточнил, что первый пуск МБР "Сармат" в рамках лётно-конструкторских испытаний будет выполнен, вероятно, в третьем квартале 2021 года по боевому полю на полигоне Кура на Камчатке.

По данным источников, все три пуска будут выполнены с шахтной пусковой установки космодрома Плесецк, один из них, возможно, на максимальную дальность. При этом уточняется, что на следующий год намечены государственные испытания "Сармата" с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце 2022-го.

"Минобороны уже ведёт закупки серийных ракет", — подчеркнул источник агентства.

Ожидается, что МБР РС-28 "Сармат" будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до десяти тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. Ракету планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков "Авангард" разработки НПО машиностроения. Военные считают, что наличие у РФ группировки МБР "Сармат" будет сдерживать планы США по развёртыванию глобальной системы ПРО. Это обусловлено, в частности, способностью "Сармата" доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая транзит ядерных боевых частей через Антарктиду.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года.

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