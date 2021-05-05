Политолог объяснил бедность украинцев неудачной декоммунизацией
По его мнению, властям нужно думать шире — начинать бороться уже с деколонизацией.
Фото © Pixabay
Причиной нищеты многих жителей Украины является недостаточно активная борьба с коммунистическим прошлым. Такое мнение выразил политолог, директор украинского "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой.
"Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький первый этап широкой политики, которую мы не провели", — отметил Ницой в эфире телеканала "Наш".
Он посетовал, что вместо отказа от призраков коммунизма в стране случилась варварская приватизация. Поэтому остались олигархи и страна оказалась в нынешнем плачевном состоянии.
Ранее другой украинский аналитик предрёк Незалежной потерю аграрного потенциала. Всё из-за решения продавать землю иностранцам.
Выбор редакции
Украинские радикалы начали "охоту" на Басту
Политологи оценили вероятность резни в Донбассе
Миру оказались срочно нужны 900 тысяч акушерок
Россиянам дали советы, как не спалить лес из-за шашлыков
Избивали ногами лежащих: массовая драка произошла в Кемеровской области
Комментариев: 0