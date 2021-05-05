Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Политолог объяснил бедность украинцев неудачной декоммунизацией

По его мнению, властям нужно думать шире — начинать бороться уже с деколонизацией.

5 мая 2021, 04:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Причиной нищеты многих жителей Украины является недостаточно активная борьба с коммунистическим прошлым. Такое мнение выразил политолог, директор украинского "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой.

"Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький первый этап широкой политики, которую мы не провели", — отметил Ницой в эфире телеканала "Наш".

Он посетовал, что вместо отказа от призраков коммунизма в стране случилась варварская приватизация. Поэтому остались олигархи и страна оказалась в нынешнем плачевном состоянии.

На Украине назвали главный страх Зеленского

На Украине назвали главный страх Зеленского

Ранее другой украинский аналитик предрёк Незалежной потерю аграрного потенциала. Всё из-за решения продавать землю иностранцам.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1