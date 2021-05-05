Политолог объяснил бедность украинцев неудачной декоммунизацией

"Это функция государства — что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация — это маленький первый этап широкой политики, которую мы не провели", — отметил Ницой в эфире телеканала "Наш".