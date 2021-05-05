Избивали ногами лежащих: массовая драка произошла в Кемеровской области

В городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области прошла массовая драка. Один мужчина получил серьёзный удар по голове битой или трубой. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что толпа разъярённых мужчин жестоко избила нескольких человек. В ГУ МВД по региону сообщили, что звонков о таком происшествии в полицию не поступало.