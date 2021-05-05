Избивали ногами лежащих: массовая драка произошла в Кемеровской области
Участники побоища применяли биты и палки, а один из них даже пытался давить обидчиков на автомобиле.
Массовая драка произошла в Кемеровской области. Видео © ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112
В городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области прошла массовая драка. Один мужчина получил серьёзный удар по голове битой или трубой. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что толпа разъярённых мужчин жестоко избила нескольких человек. В ГУ МВД по региону сообщили, что звонков о таком происшествии в полицию не поступало.
"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства случившегося", — сообщили ТАСС в ведомстве. Свидетелей происшествия просят обратиться в городской отдел полиции.
Напомним о другой недавней драке. 23 апреля известный актёр Александр Паль с друзьями избил 25-летнего экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Тот написал заявление в полицию, Паль был задержан.
Выбор редакции
Россиянка потратила собранные классом на выпускной деньги и "убила" свою мать, чтобы скрыть это
Панарин получил травму в массовой драке с игроками "Вашингтона" и выбыл до конца сезона
Вакансия охранника оказалась среди самых высокооплачиваемых в Москве
Миру оказались срочно нужны 900 тысяч акушерок
Россиянам дали советы, как не спалить лес из-за шашлыков
Комментариев: 0