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Избивали ногами лежащих: массовая драка произошла в Кемеровской области

Участники побоища применяли биты и палки, а один из них даже пытался давить обидчиков на автомобиле.

5 мая 2021, 04:36

Массовая драка произошла в Кемеровской области. Видео © ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

В городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области прошла массовая драка. Один мужчина получил серьёзный удар по голове битой или трубой. На опубликованной в Сети видеозаписи видно, что толпа разъярённых мужчин жестоко избила нескольких человек. В ГУ МВД по региону сообщили, что звонков о таком происшествии в полицию не поступало.

"В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности участников конфликта и все обстоятельства случившегося", — сообщили ТАСС в ведомстве. Свидетелей происшествия просят обратиться в городской отдел полиции.

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Напомним о другой недавней драке. 23 апреля известный актёр Александр Паль с друзьями избил 25-летнего экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова. Тот написал заявление в полицию, Паль был задержан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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