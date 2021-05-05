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Владельцы "Скитлс" подали в суд на продавцов конфет с марихуаной

В Wrigley считают, что их товар слишком похож на популярные конфеты и бросает тень на эти сладости.

5 мая 2021, 04:07
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Подразделение Wrigley компании Mars подало иск против владельцев нескольких онлайн-магазинов. Их обвиняют в ведении недобросовестной конкурентной борьбы. По утверждению компании, ряд магазинов реализовывали продукцию, которая визуально и по названиям схожа с конфетами Skittles или Starburst.

Как пишет Bloomberg, в онлайн-магазинах можно встретить конфеты Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies, в составе которых содержится тетрагидроканнабинол. По мнению компании, всё это опасно, поскольку такие "наркотические" конфеты можно спутать с оригинальными.

В качестве ответчиков в иске указано несколько онлайн-магазинов, чьи владельцы базируются в Калифорнии. По данным Bloomberg, иск также был подан в Канаде. Wrigley требует возмещения убытков в размере $2 млн за каждый эпизод.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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