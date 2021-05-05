В России наступило валютное "затишье"
Граждане на 18% реже стали менять деньги. Тенденция к избавлению от долларов и евро меж тем продолжается.
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Россияне в апреле стали реже совершать валютные операции. Этот месяц по сравнению с мартом оказался "относительным затишьем". Граждане предпочитают наблюдать за нынешней ситуацией на рынке.
"Минувший апрель показал относительное затишье россиян в валютообменных операциях. Видимо, на фоне происходящих мировых событий они решили временно занять наблюдательную позицию, без заметной активности в операциях с долларами и евро", — приводит ТАСС выводы по результатам аналитического исследования банка "Русский стандарт".
Так, в апреле количество валютных операций снизилось на 18% по сравнению с мартом, сразу на четверть упала общая их сумма. С начала же года россияне чаще продают доллары и евро, чем покупают, и в апреле эта тенденция продолжилась.
Ранее Лайф приводил мнение финансиста о том, стоит ли "бежать избавляться от долларов", которые уже потеряли часть валютного рынка.
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