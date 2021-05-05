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МВД заказало себе программу — разоблачитель дипфейков

Ожидается, что она появится у ведомства к ноябрю 2022 года, и это расширит возможности полиции при следственных действиях.

5 мая 2021, 03:17
<p>Пример дипфейка: лицо Михаила Ефремова добавлено на кадры из фильма "Ангелы Чарли". Фото © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UC7BeCX2HKGfrfoRNearDH8A" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrew Chaushesku</a></p>

Пример дипфейка: лицо Михаила Ефремова добавлено на кадры из фильма "Ангелы Чарли". Фото © YouTube / Andrew Chaushesku

Министерство внутренних дел России к концу следующего года получит технологию, которая позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений с помощью нейронных сетей. Это принято называть дипфейком (deepfake). Ведомство уже заключило соответствующий контракт на общую сумму в 3,5 млн рублей.

Согласно контракту, подробности которого публикует ТАСС, научно-исследовательская работа "Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей", получит название "Зеркало (Верблюд)".

"Работы по научно-исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года. Цена контракта составляет 3,5 млн рублей", — говорится в документе.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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