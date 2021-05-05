МВД заказало себе программу — разоблачитель дипфейков
Ожидается, что она появится у ведомства к ноябрю 2022 года, и это расширит возможности полиции при следственных действиях.
Пример дипфейка: лицо Михаила Ефремова добавлено на кадры из фильма "Ангелы Чарли". Фото © YouTube / Andrew Chaushesku
Министерство внутренних дел России к концу следующего года получит технологию, которая позволит выявлять признаки внутрикадрового монтажа видеоизображений с помощью нейронных сетей. Это принято называть дипфейком (deepfake). Ведомство уже заключило соответствующий контракт на общую сумму в 3,5 млн рублей.
Согласно контракту, подробности которого публикует ТАСС, научно-исследовательская работа "Исследование возможных способов выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей", получит название "Зеркало (Верблюд)".
"Работы по научно-исследовательской работе "Зеркало (Верблюд)" завершатся 30 ноября 2022 года. Цена контракта составляет 3,5 млн рублей", — говорится в документе.
А Пентагон ранее объявил о поиске инновационных технологий для "прорыва" в военной сфере. Речь идёт об искусственном интеллекте, 5G, кибертехнологиях, а также гиперзвуковых, квантовых и космических разработках.
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