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На Сахалине водитель фуры "выронил" посреди города огромный контейнер

Габаритный груз не был закреплён, к счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

5 мая 2021, 02:36

Фото © Соцсети

На Сахалине в городе Корсакове с полуприцепа фуры на проезжую часть упал огромный контейнер. Водитель Nissan Diesel плохо закрепил многотонный груз, и тот опрокинулся на повороте на одной из центральных городских улиц.

Как уточнили в местном управлении ГИБДД, инцидент произошел в районе "Пяти углов" по улице Октябрьской. К счастью, никто не пострадал. Жители города стали делиться в соцсетях фото и видео такой "находки", лежащей посреди дороги.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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