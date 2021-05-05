На Сахалине водитель фуры "выронил" посреди города огромный контейнер

На Сахалине в городе Корсакове с полуприцепа фуры на проезжую часть упал огромный контейнер. Водитель Nissan Diesel плохо закрепил многотонный груз, и тот опрокинулся на повороте на одной из центральных городских улиц.

Как уточнили в местном управлении ГИБДД, инцидент произошел в районе "Пяти углов" по улице Октябрьской. К счастью, никто не пострадал. Жители города стали делиться в соцсетях фото и видео такой "находки", лежащей посреди дороги.

Ранее Лайф писал, что "Феррари" за 11 млн рублей разбили об отбойник на трассе М4 под Краснодаром. Автомобиль получил очень серьёзные повреждения: удары пришлись как на переднюю, так и на заднюю часть спортивной машины.

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