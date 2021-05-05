Праздники не задались: россиянин заплатил 24 тысячи за интимные услуги, а остался ни с чем
В этом деле сейчас разбираются правоохранительные органы. Уже понятно, что мужчина стал жертвой мошенников.
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Перед майскими праздниками за помощью к полицейским обратился 21-летний молодой человек, он стал жертвой мошенников, которые выманили у него более 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.
Как рассказал потерпевший, он в Интернете увидел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. В беседе с "оператором" ему сообщили, что нужно внести предоплату, чтобы убедиться в платёжеспособности клиента. Молодой человек поверил аферистам и перевёл им 24 тысячи рублей. Однако интима так и не дождался, а номер, по которому он звонил, вскоре оказался заблокированным. Полиция возбудила уголовное дело, ведётся следствие.
Ранее Лайф рассказывал, что лжеамериканец развёл 81-летнюю жертву политических репрессий на 3,7 млн рублей, пообещав жениться.
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