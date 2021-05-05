Праздники не задались: россиянин заплатил 24 тысячи за интимные услуги, а остался ни с чем

Перед майскими праздниками за помощью к полицейским обратился 21-летний молодой человек, он стал жертвой мошенников, которые выманили у него более 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Как рассказал потерпевший, он в Интернете увидел объявление об оказании интимных услуг и позвонил по указанному номеру. В беседе с "оператором" ему сообщили, что нужно внести предоплату, чтобы убедиться в платёжеспособности клиента. Молодой человек поверил аферистам и перевёл им 24 тысячи рублей. Однако интима так и не дождался, а номер, по которому он звонил, вскоре оказался заблокированным. Полиция возбудила уголовное дело, ведётся следствие.