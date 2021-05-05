Третью дозу вакцины от коронавируса предложат сделать британцам
Ожидается, что коснётся это пока только подданных королевства старше 50 лет, чтобы защитить их здоровье к Рождеству.
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Власти Великобритании решили предложить осенью этого года третью дозу прививки от коронавируса тем, кому за 50 лет. Об этом сообщает газета The Times.
Использовать для этого могут новые типы вакцин. Первый вариант будет модифицирован под противодействие новым штаммам коронавируса. Вторым вариантом станет доза одного из уже одобренных в стране препаратов: от Pfizer, AstraZeneca или Moderna.
Как рассказывал Лайф, ранее было названо число полностью привитых от коронавируса россиян. 13 миллионов граждан получили первый компонент препарата.
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