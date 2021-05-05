Криптовалюте Dogecoin предрекли резкий рост после появления Маска в телешоу
Эта платёжное средство и сейчас набирает популярность. Не последнюю роль в этом уже сыграл миллиардер.
Фото © ТАСС / DPA
Криптовалюта Dogecoin, созданная как мем, выросла в цене более чем на 30% за последние сутки и более чем на 11 тысяч процентов с начала этого года. Эксперты указывают на связь этого роста с действиями американского миллиардера Илона Маска и ожидают ещё большего скачка курса из-за предстоящего появления бизнесмена в качестве телеведущего в популярном шоу Saturday Night Live.
Телепередача с Маском в роли ведущего должна выйти на экраны 8 мая. Музыкальным гостем этого выпуска станет американская поп-певица Майли Сайрус.
"Dogecoin растёт, потому что многие трейдеры криптовалют не хотят пропустить ни одного шанса, связанного с появлением Илона Маска в Saturday Night Live", — отметил старший аналитик рынка компании Oanda Эдвард Мойя, передаёт CNBC.
По его словам, пузырь Dogecoin уже должен был лопнуть, "но институциональный интерес пытается воспользоваться этим импульсом, и это может вызывать ещё один толчок вверх".
"Реальная ценность заключается в сегодняшней культуре, управляемой мемами, и Dogecoin представляет сетевую ценность меметики, которая может оказаться огромной", — подчеркнул генеральный партнёр BlockTower Capital Майк Бучелла.
Ранее Илон Маск неоднократно упоминал в своих твитах о Dogecoin. В феврале сообщалось, что бизнесмен этими постами резко повысил стоимость данной криптовалюты. Всего за 15 минут рост составил 19%, а в пике достигал 76%. После этого миллиардер задумался о создании своей криптовалюты Марскоин.
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