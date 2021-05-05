В Петербурге "банда домохозяек" открыла подпольный банк и обналичила полмиллиарда рублей

Жительницы Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и в течение нескольких лет обналичили через него полмиллиарда рублей. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Всего по делу проходит восемь человек. Во главе организации была 51-летняя жительница Северной столицы, остальные участницы — женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, который является родственником одной из женщин.

Как сообщает kp.ru, ссылаясь на данные регионального ГУ МВД, организация существовала на протяжении четырёх лет. Клиентами "банкирш" были как частные, так и юридические лица. Для отмывания денег женщины использовали 16 фирм. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали более 33 миллионов рублей.

В ходе обыска в квартирах подозреваемых были обнаружены тетради с отчётностью, печати фиктивных фирм, а также электронные ключи управления счетами. На всех участников схемы было заведено дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Теперь подозреваемым грозит до семи лет тюрьмы. Уточняется, что сейчас руководитель подпольного банка находится под домашним арестом, ещё трое — под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, у МВД появится мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками.

Авторы